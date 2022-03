Officieel: politicus Lorin Parys vertrekt bij N-VA en wordt op 1 april nieuwe CEO van de Pro League

Rode Duivels Roberto Martínez gaat vanavond op zoek naar de x-factor voor Qatar

Hij heeft geen interesse in een nieuw systeem. Of een krachtmeting tegen pakweg Duitsland of Spanje. Roberto Martínez hoopt wel dat er de komende dagen een nieuwe Januzaj of Doku opstaat bij de Rode Duivels. Een x-factor die ons in november in Qatar een ronde verder brengt.

26 maart