OFFICIEEL. De Ketelaere poseert trots in shirt van AC Milan: “Ambitie van jonge speler om aan de top in het buitenland te spelen”

Na een lange saga is de transfer van Charles De Ketelaere naar AC Milan helemaal in kannen en kruiken. Dat was gisterenavond eigenlijk al het geval, toen CDK in het gezelschap van zijn entourage op een privéjet richting Milaan stapte. De Ketelaere werd er een kleine twee uur later onthaald door enthousiaste tifosi en journalisten. “Il Milan prima di tutto”, sprak hij zich meteen in de Italiaanse harten. “Milan boven alles.”

Na een overnachting in het Melia Milano, een vijfsterrenhotel op een boogscheut van San Siro, werden de laatste formaliteiten vandaag afgehandeld. De Ketelaere slaagde voor zijn medische en fysieke testen en zette vervolgens in Casa Milan zijn krabbel onder een contract voor vijf seizoenen, dat hem jaarlijks een slordige 2 miljoen euro zal opleveren. Zaterdag kan hij z’n debuut maken in de oefenmatch tegen Vicenza. Net als bij Club kiest CDK overigens voor rugnummer 90.

“Uiteraard ben ik heel blij met deze volgende stap”, reageert De Ketelaere op z'n transfer. “Als jonge speler heb je de ambitie om ook in het buitenland aan de top te kunnen spelen. Ik wil iedereen bij Club bedanken voor alle kansen die ik er kreeg en het zal altijd mijn thuis blijven.”

Club vangt recordbedrag

Club-CEO Vincent Mannaert: “Als Club kunnen we alleen maar trots zijn dat een jeugdproduct vertrekt naar de Italiaanse landskampioen. We hebben Charles zien en helpen groeien tot de speler die hij vandaag is en wensen hem alle succes in zijn nieuwe avontuur.”

Blauw-zwart vangt een recordbedrag van 35 miljoen euro, inclusief bonussen. Daarmee is De Ketelaere de duurste uitgaande transfer in de Jupiler Pro League aller tijden. Het jeugdproduct dat nog geen drie jaar geleden prompt in de basis gedropt werd tegen PSG in de Champions League, zet nu de stap naar het calcio. Einde van ‘la telenovela’.

Herbeleef hieronder de dag van Charles De Ketelaere in Milaan:

Volledig scherm Charles De Ketelaere waves as he arrives for a medical check up in Milan, Italy, Tuesday, Aug. 2, 2022. AC Milan signed talented young playmaker Charles De Ketelaere from Club Brugge. (LaPresse via AP) © AP