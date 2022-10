"Of ik al bekomen ben van de shock? Tuurlijk": opgewekte Mark van Bommel leidt Antwerpse training na mislukte poging tot carjacking

VOETBALMark van Bommel, de trainer van voetbalclub Antwerp, is wellicht aan een carjacking ontsnapt. De 45-jarige Nederlander werd in de parkeergarage van zijn Antwerpse appartement opgewacht door een onbekende man. Volgens Van Bommel had die een pistool in zijn hand. De Nederlander meldde zich vandaag weer aan op training bij Antwerp. Op de vraag of hij al bekomen was, antwoordde hij snel: “Natuurlijk.”

De feiten speelden zich maandagnacht om iets over half één af in de buurt van de Entrepotplaats, in de hippe Antwerpse buurt Het Eilandje. Mark van Bommel reed met zijn Porsche Panamera de ondergrondse parking van zijn appartement binnen. Daar meende hij iemand met een zaklamp te zien die hem bedreigde met een pistool. Hij zou teken gedaan hebben om uit te stappen.

De Antwerp-coach reed daarop meteen achteruit weg uit de parkeergarage, in een reflex. In z’n haast raakte hij bij het buitenrijden de flank van een geparkeerde Mercedes. Daarbij ging het auto- alarm af en nam de vermoedelijke overvaller de benen.

Buurtonderzoek

De politie was snel ter plaatse. De wagen van de trainer werd meegenomen voor sporenonderzoek. De politie gaat onder meer bekijken of iemand een tracker op de Porsche had aangebracht, zodat de luxewagen gevolgd kon worden. Van Bommel heeft ook een verklaring afgelegd aan de politie en een persoonsbeschrijving van de dader gegeven. Een eerste onderzoek in de buurt leverde niets op.

Mark van Bommel zelf wou weinig kwijt over de feiten. ‘’Ja, het was even schrikken”", zei de Antwerp-coach in een eerste reactie.

De gewezen voetballer zou niet de eerste sportman zijn die het slachtoffer wordt van criminelen. Tijdens een wedstrijd van het Franse PSG vorig jaar in maart werd ingebroken bij de spelers Angel Di María en Marquinhos. Bij Di María werd diens gezin zelfs enige tijd vastgehouden.

Beroofd tijdens wedstrijd

Ook de Nederlandse Barcelona-speler Memphis Depay werd al het slachtoffer van overvallers. Bij hem werd in 2018, toen hij nog voor het Franse Olympique Lyon speelde, voor 1,5 miljoen euro aan spullen meegenomen. En afgelopen augustus meldden Spaanse media dat Pierre-Emerick Aubameyang van FC Barcelona bedreigd was met vuurwapens en geslagen tijdens een overval op zijn huis in Spanje. Zeker vier gemaskerde personen drongen via de tuin het huis van de 33-jarige Gabonees binnen en namen juwelen mee. (PLA/PhG/ABD)

