OEFENMATCHEN. Wereldkampioen met billen bloot tegen Finland, Portugal haalt uit tegen Andorra, Spanje en Nederland spelen gelijk

De Rode Duivels zijn gewaarschuwd op het EK komende zomer. Finland, straks tegenstander in de groepsfase, pakte verrassend de scalp van wereldkampioen Frankrijk. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps werd op het halfuur twee keer opgeschrikt door de Finnen. Forss en Valakari scoorden in de 28ste en 31ste minuut. Een dubbele uppercut, waar de wereldkampioen nooit van kon herstellen. In de tweede helft kwamen Kanté, Griezmann, Martial en Varane in de ploeg, maar ook zij konden het tij niet keren voor Frankrijk. Smadelijke nederlaag voor de nummer twee op de FIFA-ranking. Het is voor Frankrijk de derde nederlaag sinds het behalen van de wereldtitel in 2018. Over drie dagen wacht voor Les Bleus een cruciale verplaatsing naar Portugal in de Nations League.

Nederland-Spanje eindigt op gelijkspel

Een heruitgave van de WK-finale in Zuid-Afrika was het in de Johan Cruijff Arena. Nederland en Spanje streden tien jaar geleden om de wereldbeker, vanavond stond heel wat minder op het spel. In een zwakke eerste helft kwam de thuisploeg op achterstand na een goal van Sergio Canales. Oranje krabbelde recht in de tweede helft dankzij een goal van Donny van de Beek. De middenvelder van Man United nam een voorzet meteen op de slof. Na enkele wissels slaagde geen van beide ploegen erin om nog te scoren. 1-1. Bondscoach Frank de Boer wacht zo nog altijd op zijn eerste overwinning met Oranje.

Duitsland wint van Tsjechië, Portugal haalt zwaar uit tegen Andorra

Een overwinning met het kleinste verschil was het voor Duitsland tegen buurland Tsjechië. Joachim Löw liet een veredeld B-elftal opdraven, bij Tsjechië begon Club Brugge-spits Michael Krmencik in de basis. Hij werd bij de rust gewisseld toen het al 1-0 stond in het voordeel van de thuisploeg. Waldschmidt tekende in de 13de minuut al voor het winnende doelpunt.

Italië had in eigen land geen kind aan Estland. Bernardeschi, Orsolini en Grifo (2x) zorgden voor een vlotte 4-0-overwinning. Nog straffer werd het in Portugal. De Europese kampioen haalde zwaar uit tegen Andorra, de eindstand werd 7-0. Neto, Sanches en Paulinho (2x) zetten de thuisploeg rond het uur op een 4-0-voorsprong. In het slot pikten ook Joao Felix en de ingevallen Cristiano Ronaldo nog hun goaltjes mee.

Deense B-ploeg doet vertrouwen op tegen Zweden, nieuwe nederlaag voor Cyprus en Walem

Denemarken heeft vertrouwen opgedaan voor het Nations League-duel van volgende week tegen de Rode Duivels. De Denen, die door coronaperikelen liefst twintig spelers en bondscoach Kasper Hjulmand misten, haalden het buiten alle verwachtingen om met 2-0 van de buren uit Zweden. Invallers Wind en Bah zorgden in de tweede helft voor de doelpunten in Bröndby. Joakim Maehle (Racing Genk) stond aan de aftrap, maar werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald.

Verder verloor Johan Walem als bondscoach van Cyprus zijn vijfde wedstrijd in zes interlands. In een burenduel in Athene haalde Griekenland het met 2-1. Walem is sinds januari bondscoach van Cyprus. WK-finalist Kroatië en Turkije disten in Istanboel een interessant kijkstuk op. Het werd daar 3-3. Roemenië dankte onder meer Razvan Marin (ex-Standard) voor de 5-3 zege tegen Wit-Rusland. Marin maakte het tweede Roemeense doelpunt vanaf de stip. Roemenië kwam nog voor het uur op een 5-0-voorsprong.

