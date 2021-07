OEFENMATCHEN JPL. Kortrijk verliest met kleinste verschil van Valenciennes - Union vlot voorbij Deinze

Football Talk Football Talk. KV Mechelen huurt Druijf opnieuw - Patrick Vieira nieuwe coach Benteke

4 juli Het hing al even in de lucht en lijkt nu ook helemaal rond: KV Mechelen huurt spits Ferdy Druijf (23) van AZ. Het is nu enkel nog wachten op het papierwerk. Ook het voorbije halfjaar was Druijf al op uitleenbasis aan de slag bij Malinwa, waarvoor hij zeven keer scoorde in 23 wedstrijden. (ABD)