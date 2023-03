Nu ook aanklacht voor verkrachting tegen PSG-ster Hakimi, die onder gerechtelijk toezicht staat: “Gezin in Dubai toen hij 24-jarige vrouw uitnodigde”

Ook Marc Degryse stomver­baasd dat Buchanan wegkwam met elleboog: “Het is gewoon on-be-grij-pe-lijk”

Ook onze huisanalist Marc Degryse kan in zijn wekelijkse terugblik op het voorbije voetbalweekend niet om de onbestrafte elleboogstoot van Tajon Buchanan heen. “Het is gewoon on-be-grij-pe-lijk dat dit zomaar mocht passeren.” Tegelijkertijd zag Degryse Club een gouden zaak doen in de strijd om play-off 1. “En ik denk dat ze daar in Genk niet rouwig om zijn.”