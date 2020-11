Nog vier besmettingen extra bij Oekraïne, oefenduel tegen Zwitserland gaat niet door

Voetbal Jan Mulder in ‘Top of the League’: “Tielemans een patron? Lukaku is de spil van het elftal”

15:00 Een nieuwe week, een nieuwe uitzending van ‘Top of the League’, de splinternieuwe podcast van HLN.be en VTM Nieuws. Daarin had analist Jan Mulder het aan de zijde van gast Nicolas Lombaerts onder meer over wie de rol van patron bij de Rode Duivels het best vervult: “Lukaku is de spil van dit elftal.”