Nog even familiaal, maar met een Turks sausje erover: wat u moet weten over Westerlo, dat terugkeert naar 1A

Belgisch voetbalToen VC Westerlo in juni 2019 werd overgenomen door de steenrijke Turkse zakenman Oktay Ercan deed dat her en der de wenkbrauwen fronsen. Maar kijk: Westerlo heeft de titel in 1B en promotie naar eerste klasse te pakken. “De voorzitter is van plan om nog een hele tijd te blijven.”