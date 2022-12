“Nog een nacht met hem”: hele familie staat Pelé bij tijdens kerstdagen, dochter deelt emotionele foto

VOETBALDe familie van Pelé is in het ziekenhuis om hem bij te staan tijdens de kerstdagen. De gezondheid van de 82-jarige Braziliaanse voetballegende gaat achteruit. Zijn darmkanker is “aan het verergeren” en hij heeft extra verzorging nodig vanwege “problemen aan nier en en hart”. Pelés dochter Kely Nascimento - die eerder een ontroerende foto postte - wijkt geen seconde van z’n zijde. “Niemand haalt me hier weg.”

De laatste periode leek het nog de goede kant op te gaan met Pelé. “Zijn toestand blijft verbeteren, met name de luchtweginfectie”, aldus zijn dokters anderhalve week geleden. Maar nu gaat het dus weer de slechtere kant op.

Niet veel later bevestigden ook zijn dochters Kely Nascimento en Flavia Arantes het nieuws: “Onze kerst is uitgesteld”, schreven ze op Instagram. “We hebben samen met de dokters, om verschillende redenen, besloten dat het beter is voor ons om hier te blijven, met alle steun die onze nieuwe familie van het Albert Einstein-ziekenhuis ons geeft.” Naast Kely en Flavia zijn ook z’n zoon Edinho en kleinkinderen bij hem.

Dochter Kely deelde een pakkende foto met de Braziliaanse voetballegende. “We blijven vechten en geloven nog steeds dat het goed komt”, schreef ze erbij. Ook verspreidde ze een kerstfoto van de familie. “Quase todos”, ofwel: “bijna allemaal”. Verwijzend naar de Braziliaanse grootheid zelf die niet op de foto staat. “We danken jullie allemaal voor de liefde en het licht dat jullie sturen”, schreef ze ook. Bij een foto met Edinho zegt ze: “Ik ga niet weg. Niemand haalt me hier weg.” Edinho postte een foto waar hij de hand van zijn vader vastneemt. Er werd ook een video gemaakt waarin Pelé in z’n bed ligt terwijl andere familie hem via videogesprek moed inspreken.

Na kerstdag postte dochter Kely een nieuwe foto van de familie. “Er is zo veel om dankbaar voor te zijn. Zelfs als we Kerstmis in dit ziekenhuis doorbrengen. Onze vader wordt goed behandeld door professionals, die heel bekwaam zijn. Er gaat geen moment voorbij dat we dit voorrecht vergeten. Zelfs in tijden van verdriet moeten we gewoon dankbaar zijn. Nog een nacht samen met hem.”

De 82-jarige Pelé lijdt aan darmkanker en werd eind november opgenomen in het ziekenhuis met een ontsteking aan de luchtwegen. Volgens zijn familie was een eerdere besmetting met het coronavirus daarvan de oorzaak. De drievoudig wereldkampioen (1958, 1962, 1970) heeft volgens de Braziliaanse media uitzaaiingen in zijn lichaam.

Het lot van Pelé, de enige voetballer met drie wereldtitels op de erelijst, beroert vele voetbalharten, zeker in Brazilië. Tijdens het WK in Qatar steunden de Braziliaanse spelers de voetbalgod onder meer met een spandoek na afloop van hun gewonnen achtste finale op het WK tegen Zuid-Korea. Een ronde later, in de kwartfinales tegen Kroatië, ging de Seleçao er in de strafschoppenreeks uit.

