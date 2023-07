Nog bruggen opgeblazen? Roc Nation ontkent breuk met Lukaku, die zich morgen bij Chelsea moet melden

INTERVIEW. Brian Riemer op stage in Oostenrijk: “Dolberg heeft de laatste jaren pech gehad, wij willen een vangnet zijn voor hem”

Met de Oostenrijkse bergen op de achtergrond legt Anderlecht in Villach de basis voor de nieuwe competitie. Coach Brian Riemer pusht de jongens die er zijn tot het maximum en is blij met de komst van Kasper Dolberg. “We willen vooral de juiste spelers strikken. De transfermarkt is niet zoals even naar de Carrefour gaan en links en rechts iets uit de rekken pakken.”