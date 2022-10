Nog 540 minuten om Van Gaal te overtuigen: moneytime voor Noa Lang met het oog op het WK in Qatar

Club Brugge‘Eyes on the prize, not the obstacles’. Noa Lang (23) is op zoek naar speelminuten richting het WK in Qatar. Te beginnen vanavond in de Champions League tegen FC Porto. Werkt Carl Hoefkens daar aan mee?