Noah Fadiga klinkt strijdvaardig ondanks hartproblemen en einde van Frans avontuur: “Ik schroef mijn ambities niet terug. Ik ben vrij en topfit”

Vanhaeze­brou­ck en AA Gent moeten wachten op vers bloed door lopende overname: “Als we doelstel­lin­gen willen halen, moet er volk bijkomen”

AA Gent verloor zaterdag in Nederland van Lokomotiva Zagreb met 1-2. In het laatste halfuur moest Vanhaezebrouck het doen met tien jongeren plus doelman Nardi. De Gentse coach trekt nog niet aan de alarmbel, maar stelt duidelijk dat er nood is aan nieuw bloed. Versterking is door de lopende overname niet voor meteen, maar de klok tikt.