Noa Lang speelt zich met knappe goal steeds meer in de gratie van Louis van Gaal, maar: “Hij wordt gek van me”

Nations LeagueNoa Lang (22) heeft gisteren een visitekaartje afgegeven met oog op het WK in Qatar. De aanvaller van Club Brugge maakte een knap doelpunt tegen Wales en had zo zijn aandeel in de 3-2-zege van Oranje in Rotterdam. “Ik heb er vijf interlands op moeten wachten, maar in mijn eigen stad gebeurde het - alsof het zo moest zijn.” Lang had het ook over zijn relatie met Louis van Gaal. Die ging op de persconferentie opnieuw in de clinch met Valentijn Driessen, chef voetbal bij de Telegraaf.

Na iets meer dan een kwartier sloeg Noa Lang gisteren toe in de Kuip in Rotterdam. De aanvaller van Club Brugge kreeg de bal van gelegenheidsspitsbroeder Vincent Janssen, stuurde twee Welshe verdedigers het bos in en trapte vervolgens hard en laag raak. Knappe goal van Lang, die zo solliciteert naar een plek in de Nederlandse WK-selectie in Qatar. “Ik kreeg een kans, dus was het aan mij om die te grijpen”, vertelde Lang na de wedstrijd bij de NOS. “Het kan altijd beter, maar het was een prima avond.”

Dat was ook onze Nederlandse collega’s van het Algemeen Dagblad niet ontgaan. Lang kreeg in de krant een 7. “Die openingstreffer, dát is waarom Noa Lang er vast wel bij is straks in Qatar”, luidt het. “Een individuele actie, onverwachte draaimomenten. En een fraaie treffer.”

Andere rol dan bij Club

“Ik voelde me vrij, kreeg vaak de baal en speelde op de plek waar ik bij Club ook speel”, ging Lang verder. “Ik voelde me als een vis in het water.” Toch zagen we een iets andere Lang dan bij blauw-zwart. Op vraag van bondscoach Louis van Gaal, zo blijkt. “De trainer verwacht van mij veel diepgang. Bij Club ga ik de ballen halen, maar hij houdt er niet zo van als ik dat doe. Hij wil dat ik zo hoog mogelijk blijf spelen en vanaf de zestien voor gevaar zorg. Ik denk dat hij tevreden over me is.”

Waarop Lang in lachen uitbarstte. “Hij wordt gek van me”, verwees hij naar Van Gaal. “Bij Club mag ik lopen waar ik wil, maar hier niet. Ik moet mijn taak vervullen - rondom de zestien opduiken. Daar krijg ik dan alle vrijheid om te doen wat ik kan.”

Voor Lang was het zijn eerste doelpunt voor Oranje. “Ik heb er vijf interlands op moeten wachten, maar in mijn eigen stad gebeurde het", aldus de geboren Rotterdammer. “Alsof het zo moest zijn. Mijn hele familie was hier, behalve mijn moeder - ze had een examen. En ze is geslaagd, dus het is een mooie dag. Toen ik scoorde, zaten ze helemaal in de andere hoek van het veld. Daar ging ik dus niet helemaal naartoe lopen. Maar al bij al was dit een topavond. Ik ben heel blij.”

Van Gaal andermaal in de clinch met journalist Valentijn Driessen Terwijl Noa Lang op het veld van zich deed spreken, viel er ook de persconferentie achteraf weer heel wat te beleven. Met dank natuurlijk aan Louis van Gaal, die opnieuw in de clinch ging met Valentijn Driessen. Na een vraag over enkele tactische keuzes van de bondscoach, kwam Driessen terug op een uitspraak van Van Gaal, die enkele dagen geleden had gezegd “dat hij vond dat hij het goed deed”. Van Gaal ging daar nog vrij licht over. “Het is logisch dat jij erop terugkomt. Een ander doet het niet, maar jij wel. En dat zal morgen weer in die column van jou staan.” Maar dat Driessen de keuze om Giorginio Wijnaldum uit de selectie te laten in vraag stelde, schoot bij Van Gaal duidelijk wél in het verkeerde keelgat. “Je kan blijven zeuren, ik ben het niet met je eens. Dus we stoppen hiermee. Nog een vraag? Nee, je hebt je kans gehad. ‘Twee vragen’ zei je, en je moest nog even vragen naar Wijnaldum. Omdat je lekker wilt stoken. Het is walgelijk.”