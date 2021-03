Noa Lang geselecteerd bij Jong Oranje voor EK U21, geen plaats voor Mo Ihattaren

Football Talk Football Talk. Zevende coronage­val bij STVV - Volgens Klopp haalt Van Dijk het EK niet

14 maart Vandaag is bij STVV een zevende Coronageval gemeld. De naam van de speler of het staflid in kwestie geraakte nog niet bekend. Morgen is alvast een nieuwe testsessie gepland. Maar het ziet er nu al naar uit dat de wedstrijd tegen Waasland-Beveren serieus in het gedrang komt. (FKS)