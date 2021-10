Noa Lang en Joshua Zirkzee gaan op pad met YouTube-ster: “Ik kan de wereldtop aan. Klaar”

Het is eens wat anders. Lang en Zirkzee - goede vrienden in het dagelijkse leven - gingen een dag op pad met Soufiane Touzani. Touzani is met bijna 1 miljoen volgens een legende op YouTube. Zelf ook straatvoetballer overigens, het klikte uiteraard meteen met de spitsen van Club Brugge en Anderlecht.

Lang en Zirkzee vervulden enkele challenges met een bal. Van een hoog gebouw in een cirkel op het water mikken. De verliezer moest naar beneden abseilen - “Ik ben Peter Parker”. Of scoren terwijl het doel is vastgemaakt op een rijdende bestelwagen. Zélf de wagen besturen zat er niet in. Tot hun grote hilariteit vielen ze vrijwel meteen stil en geraakten ze dus geen meter ver. “De koppeling is links, hé?”

Volledig scherm Noa Lang. © NOS

Tussen al de leute door werd het ook serieus. Zo moest Lang niet lang nadenken op de vraag waar zijn limieten liggen. “De absolute wereldtop. Daar ga ik niet omheen draaien. Het zit allemaal in mijn hoofd. Klaar. Als ik mijn hoofd erbij hou haal ik die wereldtop. Of ik niet erg zelfzeker ben? Dat is gewoon Noa Lang. What you see is what you get.” Zirkzee vertelt dat het mentaal beter gaat nu hij meer aan de bak komt bij Anderlecht. “Nu moet ik ervaring opdoen. En in de wedstrijden die ik speel tonen dat ik klaar ben voor meer.”

Vies wereldje

In een gesprek met Robin van Persie vertelde Lang eerder dat hij af en toe een psycholoog inschakelt. Dat herhaalt hij nu. “Ik kan het iedereen aanraden. De voetbalwereld is een vies wereldje met heel wat neppe mensen die wat van je willen. Dat brengt enorm veel druk met zich mee. Ik heb die hulp soms eens nodig.”

Het gaat ook over échte vrienden in de voetballerij. Die zijn schaars. “Echte vrienden die je ook buiten het voetbal ziet: dat zijn er niet veel. Hoe succesvoller je wordt, hoe groter die cirkel normaal gezien wordt. Maar bij mij is het anders. De cirkel van in het begin is ook de cirkel waarmee ik eindig.” Zirkzee kan er zich in vinden. “Dat is slim gesproken.” Lang: “Deze jongen zegt wel slimme dingen, hoor. Dat hadden jullie niet van me gedacht.”

