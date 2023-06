Noa Lang, die net geen heldenrol vertolkte in Nations League, vindt het “hoogste tijd om weg te gaan uit België”

Kroatië heeft zich ten koste van Nederland geplaatst voor de finale van de Nations League. De gelijkmaker in minuut 96 van Noa Lang zorgde voor verlengingen, maar daarin bleek de ploeg van Luka Modric te sterk: 4-2. Na de match kwam Lang nog eens terug op zijn wens om België en Club Brugge te verlaten: “Het is de hoogste tijd dat ik weg ben.”

KIJK. Alle doelpunten van de halve finale tussen Nederland en Kroatië in de Nations League

Bijna de held, maar de finale van de Final Four in de Nations League zat er niet in voor Noa Lang en Nederland. Lang reageerde als doelpuntenmaker na de match en gaf daarbij nog eens aan dat hij op een uitgaande transfer aast. “Het is voor mij de hoogste tijd om weg te gaan uit België”, zei de 23-jarige aanvaller bij de Nederlandse Omroep NOS. “Ook met alles eromheen. Ik houd oprecht alles open. Nederland is ook een optie. Misschien is het wel iets verrassends. We gaan het zien.”

Lang deelde mee dat hij kan rekenen op de nodige interesse. “Ik kan niet ontkennen dat ik veel heb gesproken”, zei de excentrieke Nederlander, die verder niet in zijn kaarten liet kijken. Lang voetbalt sinds oktober 2020 bij Club Brugge, eerst op huurbasis van Ajax en nadien maakte hij een definitieve transfer.

Nederland onderuit tegen Kroatië

Na de 4-0-nederlaag in het Stade de France en de karige zege tegen Gibraltar zat de druk erop voor Nederland en bankzitter Lang. In de Kuip begon het tegen Kroatië, de nummer drie van het WK in Qatar, aan zijn Final Four van de Nations League. Opnieuw in een 4-3-3, met drie Feyenoorders in de basis en het trio Malen-Gakpo-Xavi Simons voorin.

Nederland begon sterk in Rotterdam: veel positiewisselingen, diepgang en een goeie Mats Wieffer. De Feyenoord-middenvelder behield even na het halfuur het overzicht en vond Malen, die de verre uitkoos en netjes binnen schoot.

Volledig scherm © AFP

Aan de rust zag alles er goed uit voor Oranje, maar erna verdween de frisheid en kwamen de Kroaten steeds beter in de match. Gakpo ging net iets te lang aan Modric hangen en de bal ging op de stip. Kramaric hield het hoofd koel: 1-1.

Kroatië ging erop en erover. Pasalic stond tussen drie Nederlanders helemaal vrij en werkte de 1-2 voorbij Bijlow. Een klap die de ploeg van Koeman niet meer te boven leek te komen, maar dat was buiten invaller Noa Lang gerekend. In de 96ste minuut zette hij met “een wereldgoal” - dixit Rafael van der Vaart - de 2-2 op het bord.

Volledig scherm © Photo News

In de verlengingen velden Petkovic en Modric (strafschop) alsnog het verdict, al kwam Lang tussendoor dicht bij de 3-3. Kroatië speelt zondag in de Kuip de finale van de Nations League. Donderdagavond weet het of dat tegen Italië of Spanje zal zijn. Nederland wacht een duel om de derde plek.

Volledig scherm © ANP

KIJK OOK. Noa Lang knalt Nederland richting verlengingen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.