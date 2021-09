Nieuwe ondervragingen over miljoenentransfer Kevin De Bruyne, makelaar Didier Frenay urenlang aan de tand gevoeld

Op het transferbedrag van 23 miljoen euro zouden er toen voor 2,3 miljoen euro aan commissiebedragen zijn uitgekeerd. Frenay werd in dat kader in september van vorig jaar al opgepakt in Monaco. Speurders vielen daarbij ook binnen in zijn kantoor in Luxemburg. Frenay werd na enkele weken vrijgelaten onder voorwaarden, maar in verdenking gesteld van witwassen, valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken. Niet alleen Patrick De Koster - de toenmalige manager van Kevin De Bruyne - zou destijds een deel van de commissie op de miljoenentransfer hebben ontvangen. Ook Didier Frenay. Ten eerste omdat De Koster in 2008 - toen hij zijn samenwerking met De Bruyne opstartte - nog voor het StarFactory van Frenay werkte. Ten tweede omdat Frenay goed thuis was bij Wolfsburg en dik was met manager Klaus Allofs.