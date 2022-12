Nieuwe mijlpaal op zijn pad naar eeuwige glorie? Messi tegen Australië toe aan z’n 1.000ste match: ontdek hier alle statistieken

Belgisch voetbal Felice Mazzu begint aan tweede periode bij Charleroi: “Ik zie deze terugkeer niet als een mislukking”

Felice Mazzu is bij Charleroi kind aan huis. Hij zat er op de trainersbank van 2013 en 2019 en begint nu aan een tweede periode in het Stade du Pays. “Het eerste wat ik tegen mezelf zei toen ik terugkeerde, was hoe goed het voelt om hier opnieuw te zijn”, vertelde Mazzu op een persmoment.

