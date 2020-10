Nieuwe krachtmeting rond Europese superliga met topclubs: Amerikaanse geldschieter wil 5 miljard euro neertellen

VoetbalNieuw is het idee niet. De eliteclubs in Europa bespreken opnieuw een Europese Premier League die de Champions League moet vervangen. Een nieuwe krachtmeting met de groten.

Een gesloten liga met 18 of 20 topteams zoals de NBA. In hun zoektocht naar nog meer inkomsten willen de Europese topclubs ver gaan. Manchester United en Liverpool, niet toevallig in handen van Amerikaanse eigenaars, onderhandelen mee over een Europese Premier League. Samen met topclubs uit Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje spelen ze met het idee om een nieuwe competitie uit de grond te stampen.

Die nieuwe 'Premier League', met maximaal vijf Engelse vertegenwoordigers, zou de Champions League moeten vervangen. Clubs zouden een normale competitie van heen- en terugwedstrijden afwerken, met daarna een play-offfase tussen de sterkste teams. Wereldvoetbalbond FIFA zou zich mee achter het plan scharen - al willen ze dat voorlopig niet bevestigen. Met de Amerikaanse bank JP Morgan werd al een financier gevonden die ruim 5 miljard ter beschikking wil stellen.

Volledig scherm Mbappé en Neymar. © AFP

Gesprekken over deze Europese Premier League zitten in een beginfase. Het is wachten op het antwoord van de Europese voetbalbond UEFA, die haar eigen competities evenmin graag opgeeft. De grote clubs zijn altijd geïnteresseerd geweest in meer inkomsten voor zichzelf, minder voor de kleintjes. Als multinationals willen ze hun globale bekendheid verzilveren. Hun eigen rondreizend circus, zoals de NBA. Met een Europese topliga hopen de topclubs uit andere landen een inhaalbeweging te maken ten opzichte van de Engelse clubs - de Premier League is financieel en commercieel het bestverkopende voetbalmerk op de planeet.

Centen

De pandemie en de crisis hebben alles versneld. Investeringsfondsen kijken uit naar opportuniteiten die snel veel centen kunnen opleveren. Topvoetbal blijft een interessant product. Vorige week stemde de Premier League 'Project Big Picture' weg, een herstelplan geopperd door Liverpool en Man United. In ruil voor geld voor de lagere liga's eisten zij meer matchen. Dit is opnieuw een krachtmeting. De groten tonen de spierballen. Het draait om de centen en het product. Wat de supporter ervan vindt, is bijzaak. Money talks.

Volledig scherm Thiago Alcantara. © EPA