Nieuwe kopzorgen voor Martínez: Jason Denayer verlaat geblesseerd het veld bij Lyon

Jason Denayer verlaat geblesseerd het veld bij Lyon

Nieuwe kopzorgen voor bondscoach Roberto Martinez. Rode Duivel en Lyon-verdediger Jason Denayer heeft vrijdagavond in de thuismatch tegen Bordeaux in de Franse Ligue 1 geblesseerd het veld moeten verlaten. Denayer greep naar zijn dij en moest na 23 minuten spelen naar de kant. Over de ernst van zijn blessure is nog niets bekend.

De voorbije weken zagen de Rode Duivels ook al Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard, Thomas Meunier en Axel Witsel uitvallen. Vooral die laatste lijkt het EK komende zomer niet te halen, de andere blessures lijken voorlopig mee te vallen.

Volledig scherm © Photo News

The Times: “Geen uitfans toegelaten bij groepsmatchen EK 2021"

Volgens de Engelse krant The Times worden er geen supporters uit andere landen toegelaten bij de groepsmatchen van het EK dat naar de zomer van 2021 verschoven is. Enkel de thuisfans zullen de poulewedstrijden in de 12 gaststeden kunnen bijwonen, zo klinkt het. Dit om het aantal reizende fans tot een minimum te beperken. In de knock-outfase zullen wel een zeer beperkt aantal uitfans worden toegelaten. De UEFA overweegt ook om alle reeds verkochte tickets terug te betalen en de volledige verkoop opnieuw te organiseren eens alle landen en bijhorende regeringen exact weten hoeveel fans er in de stadions worden toegelaten.

UEFA benadrukte woensdag dat het EK zoals gepland doorgaat in de 12 gaststeden. “De UEFA wil EURO 2020 organiseren in de 12 originele gaststeden. Het EK is het vlaggenschip voor nationaal teamvoetbal in Europa en het is cruciaal voor de ontwikkeling van ons voetbal op alle niveaus”, vertelde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. Het EK begint nog steeds op 11 juni, de finale staat gepland op 11 juli. Bakoe (Olympisch Stadion), Kopenhagen (Parken), München (Allianz Arena), Londen (Wembley), Boedapest (Puskas Arena), Dublin (Avivastadion), Rome (Stadio Olimpico), Amsterdam (Johan Cruijff ArenA), Boekarest (Arena Nationala), Sint-Petersburg (Sint-Petersburgstadion), Glasgow (Hampden Park) en Bilbao (San Mamés) dienen als gaststeden.

Volledig scherm © BELGA

Einde seizoen voor Willems

Voor Steeven Willems is het seizoen afgelopen. De centrale verdediger van Sporting Charleroi, die begin van deze maand op KV Oostende uitviel, ondergaat maandag een achillespeesoperatie.

Volledig scherm © BELGA

Tottenham-trainer Mourinho vreest enkelblessure bij Kane

José Mourinho vreest dat hij Harry Kane ten minste enkele weken kwijt is. De aanvaller raakte in het verloren duel met Liverpool (1-3) geblesseerd aan beide enkels en viel halverwege uit. “Dit is een heel groot probleem voor ons”, zei Mourinho.

“Er zijn spelers die onmisbaar zijn”, vervolgde Mourinho. “Kane is zo’n speler. Alleen door heel hard te werken kunnen we zijn afwezigheid compenseren. Dus we weten wat we moeten doen. Hard werken.”

Volledig scherm © Photo News

Bayern-middenvelders Goretzka en Javi Martinez testen positief op coronavirus

De Duitse landskampioen en competitieleider Bayern München kan komend weekend in het thuisduel tegen Hoffenheim op de negentiende speeldag in de Bundesliga geen beroep doen op middenvelders Lean Goretzka en Javi Martinez. Zij hebben immers positief getest op het coronavirus. Het duo is ook twijfelachtig voor het WK voor clubs, dat weldra van start gaat in Qatar. Bayern werkt er op 8 februari zijn halve finale af, enkele dagen na het competitieduel tegen Hertha.

Daarnaast staat reservedoelman Alexander Nübel drie tot vier weken aan de kant met een enkelkwetsuur en zal middenvelder Corentin Tolisso er tegen Hoffenheim niet bij zijn. Ook youngster Tanguy Nianzou herstelt nog van een blessure.

Na de recente negen op negen en puntenverlies van de concurrenten heeft Bayern in de Bundesliga een voorsprong van zeven punten op eerste achtervolger Leipzig. Tegen Hoffenheim wil de Rekordmeister revanche nemen voor de 4-1 nederlaag in de heenronde, wat toen een einde maakte aan een reeks van 32 ongeslagen wedstrijden voor Bayern, waarvan 23 zeges op rij.

Volledig scherm Goretzka. © Martin Meissner/Pool AP/dpa

FC Barcelona moet naar Granada in kwartfinales

FC Barcelona neemt het 3 februari in de kwartfinales van de Copa del Rey op tegen het Zuid-Spaanse Granada, zo wees de loting uit. Dat is geen onhaalbare opdracht voor Barça, dat met de Spaanse beker zijn seizoen hoopt te redden. De loting wees evenwel uit dat de Catalanen hun kwartfinale op verplaatsing zullen afwerken, maar eerder deze maand gingen ze in de competitie al met 0-4 winnen in Granada, na treffers van Antoine Griezmann en Lionel Messi. In de Copa del Rey ging Barcelona met de hakken over de sloot naar de laatste acht, na 1-2 winst bij tweedeklasser Rayo Vallecano. Een ronde eerder hadden ze verlengingen nodig gehad tegen derdeklasser Cornella. Barça ruikt echter zijn kans in de beker, want Atlético en Real Madrid werden eerder al uitgeschakeld.

Ook Levante speelt op 3 februari gastheer voor de buren uit Villarreal. Almeria, de enige overgebleven tweedeklasser, ontvangt FC Sevilla een dag eerder. Athletic Bilbao gaat op 4 februari bezoek bij Betis.

Volledig scherm © EPA

Benfica-coach Jorge Jesus test positief

Benfica-trainer Jorge Jesus heeft positief getest op het coronavirus. Jan Vertonghen en doelman Mile Svilar plaatsten zich donderdag met Benfica voor de halve finales van de Portugese beker, na een 3-0 zege tegen Belenenses. Bij Benfica zat coach Jesus toen niet op de bank. Hij sukkelde met de luchtwegen en wilde in afwachting van zijn testresultaat geen risico nemen.

Die test blijkt nu positief. Benfica benadrukt dat de toestand van de 66-jarige Jesus stabiel is en hij in isolatie verblijft. Benfica kreeg de voorbije weken te maken met een uitbraak van het coronavirus. Ook Vertonghen raakte besmet en kwam donderdag voor het eerst in actie na zijn isolatie.