Nieuwe job voor Peter Verbeke: voormalig Anderlecht-CEO als onafhankelijk voetbalexpert aan de slag

HELP TEDESCO. HLN-sur­fer is verdeeld over systeem, Bakayoko opvallende naam bij ideale elf. Stel ook zelf jouw favoriete opstelling samen

Een nieuwe start voor de Rode Duivels, vanavond in Zweden. Met een nieuwe bondscoach. En dus is het afwachten welke elf Domenico Tedesco in de eerste EK-kwalificatiewedstrijd aan de aftrap brengt. Via onderstaande tool kan jij alvast jouw ideale opstelling samenstellen. Heel wat HLN-surfers deden dat ook al, met enkele opvallende tussentijdse resultaten als gevolg.