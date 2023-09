Nieuwe episode in Spaanse hetze: voetbalbond ontslaat bondscoach Jorge Vilda zestien dagen na gewonnen WK

De kopzorgen van Vincent Kompany in de Premier League na 0 op 9 en 11 tegengoals: “Wij zijn niet naïef”

Liever maakt de vrouw van Burnley-voorzitter Alan Pace niet meer hetzelfde mee als anderhalf jaar geleden. De reality check in de Premier League komt er hard binnen: zorgen stapelen zich op in het hoofd van Vincent Kompany na een 0 op 9 en een pijnlijke pandoering tegen Tottenham. Of hoe een waaghals zich op een melodie van Rihanna snel zal moeten aanpassen aan een nieuwe realiteit.