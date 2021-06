Nieuwbakken hoofdcoach Ancelotti wil het beste uit Hazard halen bij Real: “Hij wil hier absoluut slagen”

VoetbalCarlo Ancelotti is voor de tweede keer in z’n carrière voorgesteld als coach van Real Madrid. De Italiaan wordt in Spanje de trainer van Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard. Over die laatste had hij het ook al even specifiek: “Hij wil absoluut slagen bij Real Madrid.”