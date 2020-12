Nieuw rapport onderzoeksbureau Deloitte: “BeNeLiga zou in 2022 kunnen plaatsvinden"

Onderzoeksbureau Deloitte heeft een nieuwe studie van 255 pagina’s klaar over de BeNeLiga. In opdracht van de topclubs voert het bureau nu ruim anderhalf jaar onderzoek naar een gezamenlijke competitie, die nog steeds veraf lijkt. Dat blijkt in Nederland, waar media het uitgebreide rapport konden inkijken.

Deloitte stelde logischerwijs vast dat schaalvergroting een must is voor beide landen om in Europa concurrentieel te blijven, al biedt het rapport geen oplossing voor de voornaamste heikele punten. Eén daarvan is het aantal Europese tickets. Vandaag zijn dat er opgeteld tien, maar het is ondenkbaar dat de UEFA één competitie met dat aantal plaatsjes in Europa zal belonen. Wat met de lopende tv-contracten en tal van andere financiële ongelijkheden tussen beide landen? Voortrekker Clubvoorzitter Bart Verhaeghe en onder meer Antwerp-topman Luciano D’Onofrio geloven heilig in een samensmelting met onze noorderburen, die volgens de studie van Deloitte in 2022 zou kunnen plaatsvinden. Iets wat in de praktijk gezien de struikelblokken ondenkbaar lijkt.