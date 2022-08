“Niet twijfelen, Dries”: Mertens, als held ontvangen in Istanboel, belde Sneijder om zich te informeren over Galatasaray

Pas rond 3 uur ‘s nachts konden de fans Mertens en Torreira verwelkomen. “Het was een geweldig gevoel om hen te ontmoeten en hun enthousiasme te zien”, sprak Mertens. “Onze excuses aan hen, we waren een beetje laat, maar ik denk dat de ontmoeting uiteindelijk de moeite waard was." Mertens won ook informatie in over de club bij Wesley Sneijder, de gewezen Nederlandse international die twee keer kampioen speelde met ‘Gala’. “’Niet twijfelen, doen’, zei Sneijder. Het project van de club intrigeerde me. Dit is een leuke uitdaging. Het was geen moeilijke beslissing.”