Niet ploeg van Edmilson, maar Al-Ahly daagt Bayern München uit in halve finales op WK voor clubs

VoetbalChampions League-winnaar Bayern München kijkt in de halve finale op het WK voor clubs in Qatar het Egyptische Al-Ahly in de ogen. De kampioen van Afrika klopte donderdag in de kwartfinales in Ar Rayyan het Qatarese Al-Duhail, de club van de Braziliaanse Belg Junior Edmilson en kampioen van Qatar, met 1-0.