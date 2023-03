Niet allemaal rozengeur en maneschijn bij Burnley: ploeg van Vincent Kompany krijgt transferverbod opgelegd

“In een poging om stappen vooruit te zetten, maakten we in november de beslissing om van boekhouder te wisselen”, klinkt het in een statement op de clubwebsite. “Die overdracht duurt langer dan verwacht. We hebben de vereiste financiële informatie doorgegeven aan de financiële dienst en staan constant in dialoog met hen. We zijn ervan overtuigd dat de organisatie van profclubs geen problemen zullen vinden in onze rekeningen, buiten het feit dat ze te laat zijn ingediend. We hopen dit snel te kunnen oplossen.”