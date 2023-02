"Niemand kende Barcelona voor Leo" en "Leo terug? Dan moet de voorzitter buiten": broer Messi excuseert zich na hetze rond virale video

De bewuste video werd verspreid via het Twitch-kanaal van de zoon van Matías Messi. Bovenstaande passage uit een livestream wordt gretig gedeeld op social media. “Aan mijn muur hangt een knipsel van de krant SPORT, die stelt dat Leo moet terugkeren naar Barcelona. (lacht) Er komt geen terugkeer”, aldus Matías. “En als het toch zou gebeuren, dan komt er een grote schoonmaak. Ook Joan Laporta (de voorzitter, red.) vegen we eruit. Hij is ondankbaar, na alles wat mijn broer voor de club heeft gedaan.”

“Ik was aan het grappen”

De uitspraken gingen de wereld rond en op Instagram kwam Matías intussen met excuses. “Ik wil me verantwoorden voor de dingen die ik gezegd heb op sociale media”, klinkt het in onderstaande post. “Ik was gewoon aan het grappen met mijn zoon en wat vrienden. Hoe zou ik op die manier kunnen denken over een club die zo groot is als Barcelona, een club die zoveel gegeven heeft aan Leo en aan mijn familie? Catalonië is onze tweede thuis, dat weet iedereen. Het spijt me zeer en ik verontschuldig me bij iedereen, vooral bij de Barcelonistas.”