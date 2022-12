“Niemand haalt me hier weg”: hele familie staat Pelé bij tijdens kerstdagen, dochter deelt emotionele foto

BUITENLANDS VOETBAL Guardiola keek weer met grote ogen naar De Bruyne, die schitterde tegen Liverpool: “Een ‘grumpy’ Kevin is de beste Kevin”

Kevin De Bruyne is back in business. Met twee knappe assists gidste ‘KDB’ Manchester City voorbij Liverpool naar de kwartfinales van de Carabao Cup. Na een spektakelstuk werd het 3-2 in het Etihad Stadium en op z’n persconferentie was Pep Guardiola andermaal vol lof over ‘KDB’.

23 december