Nicolas Lombaerts in ‘Top of the League’: “Ik heb nooit een grotere patron gezien in mijn carrière dan Vincent Kompany”

Een nieuwe week, een nieuwe uitzending van 'Top of the League', de splinternieuwe podcast van HLN.be en VTM Nieuws. Daarin had analist Jan Mulder het aan de zijde van gast Nicolas Lombaerts onder meer over wie de rol van patron bij de Rode Duivels het best vervult: "Lukaku is de spil van dit elftal."

Het is een beetje de interlandbreak van Youri Tielemans. De middenvelder van Leicester City was de ‘gamechanger’ tegen Zwitserland. Tegen Engeland zette hij de Rode Duivels dan weer op de goeie weg met een lage knal op de rand van de zestien. Bondscoach Roberto Martínez ziet in Tielemans een lichtend voorbeeld voor de volgende generatie.

“De meeste jongeren die hij erbij neemt, kijken op naar Hazard en Lukaku. Het voorbeeld zou volgens de bondscoach Tielemans moeten zijn”, legt VTM-journalist Jarno Bertho uit. “Hij is er op heel jonge leeftijd bijgekomen en heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt om nu - ik gebruik een zwaar woord - patron te zijn.”

“Nou, die redenering van de bondscoach begrijp ik niet echt”, zegt Jan Mulder. “De échte patron is naar mijn gevoel toch Lukaku. Hij is de man die het woord neemt en waar men tegen opziet. Hij is de ziel van de ploeg, wil alles spelen. Youri is daar nog te bescheiden in. Hij kan die positie nog niet innemen. Lukaku is de spil van het hele elftal, puur emotioneel en qua maturiteit.”

Nicolas Lombaerts gaat akkoord met onze analist. “Ik kan begrijpen dat Tielemans een voorbeeld is voor de jonge gasten, maar ook ik vind hem niet de patron van de ploeg. Die rol mag je hem ook niet toebedelen. Lukaku, De Bruyne en Courtois moeten die rol hebben.”

“Romelu profileert zich en heeft het in zich om dat te doen, Tielemans is eerder stille leider. Wie de leider was in mijn tijd bij de Rode Duivels? Dan komt ik automatisch uit bij Vincent Kompany. Iemand zoals hem heb ik nooit ergens anders gezien in mijn carrière.”

Volledig scherm Jan Mulder in onze podcast 'Top of the League'. © VTM

