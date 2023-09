Neymar schrijft geschiedenis en steekt Pelé voorbij als topschutter aller tijden van Brazilië

Nusa in Noors debuut meteen aan het feest en zegt over Chel­sea-bod van 30 miljoen: “Toch over gesproken met Club”

Elf minuten. Zo lang had Antonio Nusa (18) vanavond nodig om zijn debuut als international voor Noorwegen op te luisteren met een goal. Voor die oefeninterland tegen Jordanië (6-0) sprak de aanvaller van Club Brugge voor het eerst over het bod van Chelsea. Een dag voor het sluiten van de transfermarkt in Engeland zwaaiden de Blues met 30 miljoen euro. Net zoals op het veld, blijft ‘Starboy’ daar bijzonder cool en beheerst onder. In Jan Breydel zullen ze het graag horen.