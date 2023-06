Net geen heldenrol voor Noa Lang, die het de “hoogste tijd” vindt om België te verlaten, Kroatië ten koste van Oranje naar finale Final Four

Na de 4-0-nederlaag in het Stade de France en de karige zege tegen Gibraltar zat de druk erop voor Nederland. In de Kuip begon het tegen Kroatië, de nummer drie van het WK in Qatar, aan zijn Final Four van de Nations League. Opnieuw in een 4-3-3, met drie Feyenoorders in de basis en het trio Malen-Gakpo-Xavi Simons voorin.