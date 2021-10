Neemt Neymar na WK in Qatar afscheid bij Brazilië? “Weet niet of ik het mentaal nog kan”

VoetbalDe Braziliaanse ster Neymar zegt dat het WK van volgend jaar in Qatar de laatste van zijn carrière zou kunnen zijn. “Man, ik denk dat het mijn laatste WK zal zijn”, zei Neymar. “Ik zie het als het laatste WK, omdat ik niet weet of ik mentaal in staat zal zijn om meer voetbal te doorstaan.’’

“Ik zal er alles aan doen om daar goed voor de dag te komen”, voegde hij eraan toe. “Ik zal er alles aan doen om het WK met mijn land te winnen en mijn droom te verwezenlijken, de grootste sinds mijn jeugd.’’ De opmerkingen van de 29-jarige aanvaller werden gemaakt in de documentaire ‘Neymar & The Line Of Kings’, geproduceerd door DAZN. Een fragment werd vandaag gepubliceerd op de Twitter-feed van het kanaal.

Neymar kwam donderdag vanwege een schorsing niet in actie in de 3-1 overwinning op Venezuela. Neymar speelt vanavond laat met Brazilië in Colombia in een WK-kwalificatieduel. De wedstrijd in Barranquilla markeert de terugkeer van de PSG-aanvaller sinds de 2-0 overwinning op Peru op 10 september, waarin hij belangrijk was met een assist en een doelpunt. Ondanks zijn inspanningen maakte de ster na de wedstrijd duidelijk dat hij boos is op de behandeling die in Brazilië krijgt. “Ik weet niet wat ik nog meer in dit shirt moet doen zodat mensen Neymar respecteren”, zei hij. Lokale media beschuldigden de spits ervan uit vorm te zijn bij de 1-0 zege op Chili eerder in september, waardoor de spits tijdens de training shirtloos rondliep om te laten zien hoe fit hij is.

Volledig scherm © AFP

Tegen Peru haalde Neymar Romário in als topscorer van Brazilië in de WK-kwalificatiewedstrijden, met 12 doelpunten. Hij nadert ook Pelé’s record van 77 officiële doelpunten voor Brazilië. De spits van Paris Saint-Germain scoorde 69 keer voor Brazilië. Neymar speelde tot nu toe op twee WK's. In 2014 liep hij in de kwartfinale tegen Colombia een rugblessure op, waardoor hij in de halve finale de 7-1 vernedering tegen Duitsland niet kon spelen.

In de meest recente editie van het toernooi was Neymar net teruggekeerd van een ernstige voetblessure en leverde hij een niet-indrukwekkende prestatie in de 2-1 nederlaag van Brazilië tegen België. Hij verliet Rusland te midden van zware kritiek vanwege zijn schijnbaar overdreven reactie op een overtreding.

Neymar won in 2013 de Confederations Cup met Brazilië. Hij won ook de gouden medaille op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. De spits raakte geblesseerd voor de Copa América 2019, die de Seleção thuis won.

Volledig scherm © EPA