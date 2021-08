Néé, PSG doet geen gouden zaken met Messi-truitjes. Maar wie dan wel?

Voetbal “Laat die superclubs maar failliet gaan”: volgens econoom Geert Noels is het niet de vraag óf er ooit een einde komt aan de spilzucht, maar wannéér

9:15 Het Europese topvoetbal tolt in een spiraal van grootheidswaanzin, spil- en hebzucht. Zelfs Messi verlaat zijn jeugdliefde voor nouveau riche PSG. Chelsea koopt Lukaku terug voor 80 miljoen meer dan de prijs waarvoor het hem in 2014 verkocht. In de verte dreigt de megalomane Super League. Op zoek naar een uitweg met Geert Noels, econoom en auteur van het boek ‘Gigantisme’. “Het ecosysteem van het voetbal is gedoemd om in te storten.”