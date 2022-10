Nederlandse trainer zwaar gestraft in Hongarije voor... statement tegen racisme

JUPILER PRO LEAGUE De trainer die zijn spelers op café stuurde. Hoe Ronny Deila een zieltogend Standard weer op de rails kreeg

Door de crisis bij Anderlecht en de heibel na de Clasico zou je het nog vergeten: Standard is aan een fikse opmars bezig. De Luikenaars pakten 21 op 27. Met dank aan trainer Ronny Deila. Hoe flikte de charismatische Noor dat? “Hij is oprecht geïnteresseerd in iedereen.”

25 oktober