Nederlandse topclubs trekken stekker uit BeNeLiga

WK voetbal POLL. Burenduel tegen Oranje? Of liever clash met Duitsland? Stel jouw favoriete WK-poule van Rode Duivels samen

29 van de 32 WK-deelnemers zijn inmiddels bekend. Morgenavond gaan de Rode Duivels in de trommel voor de loting van de groepsfase. België is reekshoofd, groepswedstrijden tegen Nederland of Duitsland behoren tot de mogelijkheden. Ontdek hieronder de verschillende potten en stel meteen jóuw droompoule samen. Pittige tegenstanders? Of toch liever haalbare kaarten?

14:11