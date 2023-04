Nederlandse pers snoeihard voor Anderlecht na Europese blamage: “Het leek alleen in de verte op voetbal”

Doffe ellende donderdagavond na een 0 op 3 voor de Belgische clubs in Europa. Vooral Anderlecht miste zijn afspraak met de geschiedenis. Het kon een 2-0-bonus uit de heenwedstrijd niet over de streep trekken in Alkmaar en ging pijnlijk onderuit na een belabberde prestatie en penalty's . Bij onze noorderburen zijn ze snoeihard voor de Brusselaars. Een overzicht.

De Brusselaars grepen na penalty's en een bijzonder moeilijke avond tegen AZ Alkmaar naast een eerste Europese halve finale sinds 1990 en dat is ook de Nederlandse pers allesbehalve ontgaan. Vooral de Volkskrant is ongemeen hard voor paars-wit. “Alles deed AZ donderdag beter dan Anderlecht, inclusief het nemen van strafschoppen. De mannen uit Brussel leken soms wel bedwelmd door een of ander raar middel. Wat de nummer 10 van de Belgische competitie liet zien in Alkmaar, tart vrijwel elke beschrijving. Het leek alleen in de verte op voetbal."

Bij de Nederlandse tabloid vragen ze zich af hoe Anderlecht überhaupt tot in de kwartfinales van de Conference League is geraakt. “Hoe het eerder van Villarreal heeft gewonnen, blijft een raadsel. De eens zo grote club uit Brussel hield vrijwel geen bal vast. Combinatievoetbal ontbrak volledig en spelers stonden verkeerd opgesteld.” Vooral de Belgische verdediging moet het zwaar ontgelden. “Verdedigers bleven ver weg bij tegenstanders. Aanvoerder Jan Vertonghen kon wijzen en roepen wat hij wilde, hij leek op een onderwijzer die zich richtte tot leerlingen met oordoppen in de puberteit.”

Volledig scherm Een zwaar teleurgestelde Zeno Debast gaat de meegereisde Anderlecht-fans groeten © REUTERS

Eenzelfde geluid bij ochtendblad Trouw. “De thuisclub werd vanavond geholpen door een stuntelend Anderlecht, dat liet zien waarom het als voormalig topclub is afgedaald naar de tiende plaats in de Belgische competitie. Vooral de defensie viel uit de toon. Het probeerde onverbeterlijk op te bouwen, een vaardigheid waar het viertal niet allen bekwaam in is. Doelman Verbruggen moest menig gevaar onschadelijk maken."

Ook bij het Algemeen Dagblad zagen ze hoe de “voormalige topclub Anderlecht” een totaal ander gezicht vertoonde dan vorige week in het Lotto Park. “AZ kan het zich afvragen hoe het vorige week in Brussel van de Belgische nummer tien heeft kunnen verliezen en het zichzelf in zo’n lastig parket heeft gebracht. Pas vanavond leken ze te beseffen dat ze moesten doordrukken.”

Opnieuw legt men de nadruk op de belabberde prestatie van de paars-witte defensie. “De Alkmaarders sneden voortdurend door de matige Anderlecht-verdediging waar internationals Jan Vertonghen en Zeno Debast al hun kwaliteiten moesten aanspreken om de boel nog enigszins bij elkaar te houden. Op de flanken werden Murillo en Ndiaye meerdere malen voorbijgelopen door hun veel sterkere tegenstanders. In niks was te merken dat AZ met Jesper Karlsson zijn beste speler moest missen.”

Volledig scherm Bart Verbruggen, die andermaal een sterke partij speelde, en Marco Kana verbijten de ontgoocheling © BELGA

Het Noordhollands Dagblad, een regionale krant met hoofdzetel in Alkmaar, zag tot slot hoe de Brusselaars vooral in de eerste helft de controle over de wedstrijd verloren. “De verdedigers van Anderlecht zagen al na 25 minuten een rode waas voor de ogen. De ene na de andere AZ-speler denderde het strafschopgebied van de Belgen in. En niet zonder resultaat. Het werd de Anderlecht-spelers al snel allemaal teveel. Linksback Moussa Ndiaye was het spoor compleet bijster en schoot ballen wild alle kanten op. De loopacties van Odgaard (aanvaller AZ, red.) zorgden dan weer constant voor verwarring bij Anderlecht. AZ was over het hele veld baas en overliep de tegenstander een helft lang.”

Volledig scherm © BELGA