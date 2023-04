Nederlandse amateurclub Spakenburg speelt zijn ‘match van de eeuw’ tegen PSV: “We hadden wel 30.000 tickets kunnen verkopen”

La Goaltoise: hoe AA Gent met "beste aanval van 1A” elke defensie doet beven

Wij dopen AA Gent vanaf heden om in ‘La Goaltoise’. De Buffalo’s - met Gift en ‘Hugoal’ op kop - blijven maar scoren en doen elke defensie beven. “Dit is op dit moment de beste aanval in België.” Een blik op de Gentse offensieve dominantie.