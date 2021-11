Nederland geeft 0-2-voorsprong uit handen en laat zo na zich al te plaatsen voor het WK: “Schandalig hoe we gespeeld hebben”

WK voetbalTerwijl de Rode Duivels zich verzekerden van een ticket voor het WK in Qatar , heeft Nederland een eerste kans om zich te plaatsen vakkundig de nek omgewrongen. Oranje leek tegen Montenegro op een eenvoudige zege af te stevenen, maar gaf in de slotfase een 0-2-voorsprong uit handen. Aanvoerder Virgil van Dijk was niet te spreken over de prestatie van zijn ploeg.

Noorwegen verspeelde eerder op de avond punten tegen Letland (0-0), waardoor Nederland zich met een zege bij Montenegro kon verzekeren van een plek op het WK. Bij Oranje had bondscoach Louis van Gaal in zijn basiself geen plaats voor Noa Lang - de aanvaller van Club zou een klein kwartier voor het einde invallen.

Vanop de bank zag Lang hoe Nederland iets voorbij halfweg de eerste helft op voorsprong kwam via een omgezette strafschop van Memphis Depay. Zo’n tien minuten na de pauze zette de spits van Barcelona Oranje helemaal op rozen met z'n tweede van de avond. Het ticket voor Qatar leek geboekt te mogen worden.

Leek, want in de slotfase gaf Oranje de zekere zege helemaal uit handen. In de 82ste minuut zorgde Vukotic voor de aansluitingstreffer, vier minuten later hing Vujnovic de bordjes in evenwicht. Nederland moet zo in z'n laatste wedstrijd tegen Noorwegen nog vol aan de bak, al is een punt in die wedstrijd voldoende voor de kwalificatie.

Volledig scherm © EPA

Van Dijk: “Ik ben sprakeloos”

Virgil van Dijk had geen goed woord over voor de Nederlandse wanprestatie. “Natuurlijk ben ik boos’’, sprak de Oranje-aanvoerder na afloop bij NOS. “We hadden hier vandaag de kwalificatie veilig moeten stellen. Ik weet niet wat ik moet zeggen, het is ongelooflijk. Ik ben even sprakeloos.’’

Van Dijk zag Oranje na rust instorten. “Het is gewoon schandalig hoe we de tweede helft hebben gespeeld. We wilden allemaal de bal hebben, we wilden voetballen, we wilden aanvallen, we wilden scoren. Maar je moet ook zorgen dat je verdedigend denkt. Op de counter ontstond er ruimte als we de organisatie niet hadden. Dit is gewoon verschrikkelijk. Waar het aan lag? Misschien was het gemakzucht.’’

Met de gunstige uitslag bij concurrent Noorwegen had het volgens Van Dijk niets te maken. “Dat wil ik niet zeggen, dat moet ons juist een extra boost geven. We hebben van tevoren tegen elkaar gezegd: ‘Als het lelijk moet, moet het lelijk.’ Dat hadden we zeker vandaag moeten doen.”

Volledig scherm © REUTERS