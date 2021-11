Nederland al harkend naar WK in Qatar: waarom Louis van Gaal nog een pak werk op de plank heeft met dit Oranje

Rode Duivels Héérlijke goal De Bruyne schaars Belgisch hoogtepunt in Wales: Duivels niet verder dan draw

Voor spanning moest je vanavond in Rotterdam en niet in Cardiff zijn. Want België-Wales leverde een salonremise op. Wales blij met het nodige punt, experimentele Duivels alleen voor de pauze op niveau. Eens te meer onder regie van een toen briljante De Bruyne, maker van een al even briljante goal. Een vermijdbare tegengoal zorgde voor de tweede draw in deze campagne, waardoor we mogelijk de eerste plaats op de FIFA-ranking kwijt zijn. Maar toch alweer 20 op 24. Op naar Doha.

16 november