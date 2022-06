NATIONS LEAGUE. Spanje en Portugal delen de punten ondanks schitterende countergoal Morata - Haaland is weer de held bij Noorwegen

VoetbalSpanje en Portugal hebben elkaar in evenwicht gehouden in hun opener van de Nations League. De twee grootmachten scoorden elk in één helft. Spanje ging de rust met 1-0 in, Portugal maakte in het slot gelijk via Horta.