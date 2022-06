Nations League of niet, STVV speelt vandaag al eerste oefenmatch - Bekijk hier de voorbereidingsplannen van onze eersteklassers

BELGISCH VOETBALTerwijl het voetbalseizoen 2021-2022 afgerond wordt met de laatste interlands in de Nations League, is voor onze 18 eersteklassers de voorbereiding op de nieuwe campagne 2022-23 al in volle opbouw.

De clubs die hun vorige seizoen al in april zagen eindigen, begonnen er het snelst weer aan. Sint-Truiden hervatte afgelopen dinsdag als eerste de trainingen, OH Leuven deed dat een dag later en dit weekend zijn promovendus Westerlo en barragewinnaar Seraing aan de beurt. Zondag hervat KV Kortrijk, maandag doen ook KV Oostende, Cercle Brugge, Zulte Waregem en Eupen dat.

Bij een aantal clubs is het nog volop puzzelen en wachten op bevestigingen van oefenmatchen. De fans van Sint-Truiden kunnen zaterdag alvast als eersten weer een oefenmatch gaan bekijken, de Kanaries nemen het om 18 uur in het STVV-oefencomplex op tegen Zepperen-Brustem.

Club Brugge

- Start trainingen: medische testen op 16 en 17 juni, eerste veldtraining op maandag 20 juni

- Oefenwedstrijden:

Club Brugge - Thes Sport (25/6, 15:30 Basecamp, gesloten deuren)

Club Brugge - Lierse (29/6, 15:30, Basecamp, gesloten deuren)

Club Brugge - Beerschot (2/7, 15:30 Basecamp, gesloten deuren)

Club Brugge - FC Kopenhagen (9/7, Wageningen, uur onbekend)

Club Brugge - FC Utrecht (13/7, 15:30 Basecamp, gesloten deuren)

Club Brugge - AA Gent (Supercup, Jan Breydel, 16 of 17 juli)

- Stage: van 4/7 tot 9/7 in Wageningen (NL)

Volledig scherm Nieuwkomer Ferran Jutglà wordt op maandag 20 juni voor een eerste veldtraining op Club verwacht. © Club Brugge

Union SG

- Start trainingen: eerste veldtraining op maandag 20/6

- Oefenwedstrijden:

nog geen wedstrijden vastgelegd

- Stage: nog niet vastgelegd

Anderlecht

- Start trainingen: eerste veldtraining op maandag 20/6 (uur nog niet bekend)

- Oefenwedstrijden:

RSCA - Nordsjaelland op zaterdag 9/7 om 14u (4x 45min, plaats nog niet bekend)

RSCA - Olympique Lyon op zaterdag 16/7 om 20u (Lotto Park)

- Stage:

Antwerp FC

- Start trainingen: eerste veldtraining op maandag 20/6 om 11 uur

- Oefenwedstrijden:

Antwerp-Hoogstraten VV (25/6, 16 uur, achter gesloten deuren)

Antwerp-KV Mechelen (2/7 16 uur, achter gesloten deuren)

Antwerp-Viktoria Pilzen (9/7 16 uur, op stage)

Galamatch op de Bosuil (15/7, tegenstander nog te bepalen)

- Stage: van 4 tot 10 juli in Waidring (Oostenrijk)

AA Gent

- Start trainingen: medische en fysieke testen op 13, 14 en 15 juni, eerste veldtraining op 15 juni in de namiddag (uur nog niet vastgelegd).

- Oefenwedstrijden:

Dikkelvenne - AA Gent (18/6, 18.30u)

Westerlo - AA Gent (24/6, 11.30u)

Wedstrijd tijdens stage (4/7)

Galawedstrijd in Ghelamco Arena (9/7)

Club Brugge - AA Gent (Supercup, Jan Breydel, 16 of 17 juli)

- Stage: van 27/6 tot 5/7 in Stegersbach (Oostenrijk)

Racing Genk

- Start trainingen: eerste veldtraining op maandag 20 juni

- Oefenwedstrijden:

Termien - KRC Genk, 25 of 29/6

KSK Heist - KRC Genk, 2/7 om 16.00 uur

FC Utrecht - KRC Genk, 6/7, uur nog niet bekend

Wedstrijd tijdens stage op 9/7

Galamatch op 16/7 in Cegeka Arena, tegenstander en uur nog niet bekend

- Stage: van 4 tot 9/7 in Alkmaar (NL)

Volledig scherm Nieuwe trainer Wouter Vrancken roept zijn spelers voor het eerst samen op 20 juni. © BELGA

SC Charleroi

- Start trainingen: medische en fysieke tests vanaf 15 juni, eerste veldtraining op 17 juni (internationals sluiten aan op 23 juni)

- Oefenwedstrijden:

25/6 Racing Union Lëtzebuerg (Lux)-Charleroi

29/6 Zulte Waregem-Charleroi (18u in Ingelmunster)

2/7 OHL-Charleroi

8/7 FC Seraing-Charleroi

13/7 SK Deinze-Charleroi

- Stage: 17 tot 23 juli in Garderen (NL) inclusief gesloten oefenmatchen

KV Mechelen

- Start trainingen: eerste veldtraining op maandag 20 juni

- Oefenwedstrijden:

Antwerp-KV Mechelen (2/7 16 uur, achter gesloten deuren)

- Stage: van 27 juni tot 2 juli in Alkmaar (NL)

Sint-Truiden

- Start trainingen: afgelopen maandag (6/6 om 10u) medische testen, dinsdag (7/6 om 10u) was eerste veldtraining.

- Oefenwedstrijden:

STVV - Zepperen-Brustem (11/6, 18u, oefencomplex STVV)

KVK Tienen - STVV (18/6, 18u, Tienen)

STVV - Standard (29/6).

- Stage: 30/6 tot 9/7 in Tirol (Oostenrijk)

Volledig scherm © Photo News

Cercle Brugge

- Start trainingen: medische tests op 8, 9 en 10 juni, eerste veldtraining op 13 juni om 10.15 uur

- Oefenwedstrijden:

25/7 tegenstander en locatie nog onbekend

2/7 tegenstander en locatie nog onbekend

9/7 OGC Nice - Cercle Brugge (in Nice)

16/7 FCV Dender - Cercle Brugge (uur nog niet bekend)

- Stage: in principe van 4 tot 8/7, locatie nog niet vastgelegd

OH Leuven

- Start trainingen: afgelopen maandag (6/6 om 10u) medische testen, woensdag (8/6 om 10u) was eerste veldtraining.

- Oefenwedstrijden:

14/06 OHL - Kessel-Lo 2000 (19u, oefencomplex Oud-Heverlee)

02/07 tegenstander en locatie nog niet bekend (Charleroi?)

06/07 OHL - Beerschot (zonder publiek, geen info)

09/07 tegenstander en locatie nog niet bekend

13/07 tegenstander en locatie nog niet bekend

16/07 OHL - Leicester City (King Power @ Den Dreef, 14u)

- Stage: 17 tot 24/06 in Horst (NL)

Volledig scherm © BELGA

KV Oostende

- Start trainingen: maandag 13 juni om 14.30 uur

- Oefenwedstrijden:

White Star Oudenburg - KVO (17/06, 19 uur, Oudenburg)

SKV Zwevezele - KVO (18/06, 16 uur, Oudenburg)

KRC Harelbeke - KVO (24/06, 19 uur, Harelbeke)

KM Torhout - KVO (25/06, 18 uur, Torhout)

Amiens - KVO (1/07, 16 uur, Le Touquet)

KSV Oudenaarde - KVO (2/07, 16 uur, Oudenaarde)

KMSK Deinze - KVO (8/07, 19 uur, Deinze)

Zulte Waregem - KVO (9/07, 16 uur, Ingelmunster)

Galamatch, tegenstander onbekend (16 of 17 juli, Diaz Arena Oostende)

- Stage: geen

KV Kortrijk

- Start trainingen: medische en fysieke proeven op 9, 10 en 11 juni, eerste veldtraining op zondag 12/6, 10.30 uur

- Oefenwedstrijden:

KV Kortrijk - KdNS Heule (17/6, 19 uur)

Dordrecht - KV Kortrijk (2/7, 14 uur)

Andere wedstrijden moeten nog bepaald worden

- Stage: van 28/6 tot 2/7 in Burgh-Haamstede (NL)

Standard

- Start trainingen: medische en fysieke testen op 13 en 14 juni, eerste veldtraining op 15 juni.

- Oefenwedstrijden:

23/6 om 18.00 Manage (derde afdeling ACFF)

29/6 Standard-STVV (Academie SL16)

2/7 Standard-RWDM (Academie SL16)

16/7 Standard-Borussia Mönchengladbach (Sclessin)

- Stage: van 4 tot 10 juli in Nederland (met twee gesloten oefenmatchen)

AS Eupen

- Start trainingen: medische en fysieke tests van 7 tot 10 juni, eerste veldtraining maandag 13 juni

- Oefenwedstrijden:

nog geen wedstrijden definitief vastgelegd

- Stage: nog te bepalen

Zulte Waregem

- Start trainingen: eerste veldtraining maandag 13/6 om 10.00 uur

- Oefenwedstrijden:

KSV Oudenaarde - Zulte Waregem (18/6, 17.00u)

KRC Harelbeke - Zulte Waregem (22/6, 18.00u)

Sparta Petegem - Zulte Waregem (25/5, 18.00u)

Zulte Waregem - Charleroi (29/6, 18.00u in Ingelmunster)

Zulte Waregem - KMSK Deinze (2/7, 16.30u in Ingelmunster)

Zulte Waregem - KV Oostende (9/7, 16.00u in Ingelmunster)

Galamatch in Elindus Arena (16/7, tegenstander en uur nog onbekend)

- Stage: geen

Volledig scherm Mbaye Leye, ook een nieuw gezicht bij Essevee als coach, wordt maandag in Waregem verwacht voor de eerste training. © BELGA

FC Seraing

- Start trainingen: medische en fysieke testen op 9 en 10 juni, eerste veldtraining op zaterdag 11 juni

- Oefenwedstrijden:

18/6 Verlaine-Seraing

25/6 FC Wiltz (Lux)-Seraing

2/7 Differdange (Lux)-Seraing

8/7 Seraing-Sporting Charleroi (o.v.)

13/7 STVV-Seraing in Geel (o.v.)

- Stage: van 20 tot 27 juni in Metz (Fr)

VC Westerlo

- Start trainingen: eerste veldtraining op zaterdag 11 juni om 10.30 uur

- Oefenwedstrijden:

Westerlo - City Pirates (18 juni, 13 uur)

Westerlo - AA Gent (24 juni, 11u30)

Westerlo - Maccabi Tel Aviv (2 juli, 17 uur)

Westerlo - Lommel (8 juli, 12 uur) op stage

Westerlo - Vitesse (8 juli, 19 uur) op stage

Westerlo - Beerschot (16 juli, 11 uur)

- Stage: 3 tot 10 juli in Sportcentrum Papendal, Arnhem (NL)