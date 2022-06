Nations League of niet, STVV begint er morgen als eerste opnieuw aan. Dit zijn de oefenprogramma’s van onze eersteklassers

Nations League NATIONS LEAGUE. Kane schiet Engeland diep in slot naar gelijkspel tegen Duitsland, Italië klopt Hongarije

Engeland heeft zijn start in deze Nations League toch wat gemist. Na een verliespartij tegen Hongarije moest tegen Duitsland de rug worden gerecht in wat altijd een beladen partij is. Die Mannschaft zette echter meteen na rust het overwicht om in een voorsprong via Hofmann, nadat die in de eerste helft al een doelpunt afgekeurd zag. Engeland maakte een uitgeputte indruk, maar kwam toch nog opzetten in het slot. Met een fenomenale redding hielden Neuer (en ook Pickford) de 1-0 op het bord, tot de bal vijf minuten voor tijd op de stip ging. Harry Kane. 1-1. Alsnog 1 op 6 voor Engeland dus, ook Duitsland moet het doen met maar 2 punten.

