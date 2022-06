NATIONS LEAGUE. Nederland haalt het na dol slot van Wales - Kane schenkt Engeland punt tegen Duitsland

VoetbalOok op andere velden was er de voorbije dagen internationaal voetbal in de Nations League. Zo won Nederland vanavond na een knotsgekke slotfase van Wales. Eerder deelden Engeland en Duitsland de punten en beet wereldkampioen Frankrijk z’n tanden stuk op Kroatië. Een overzicht.

Nederland haalt het in slotseconden van Wales

In de A-divisie van de Nations League nam Wales het woensdagavond op tegen Nederland, dat de partij won met 1-2. Het team van bondscoach Louis van Gaal scoorde helemaal op het einde de winning goal, nadat Wales ook al in de extra tijd de gelijkmaker op het bord had gezet.

Oranje, met Noa Lang van Club Brugge in de basis, kwam op voorsprong dankzij een doelpunt van Koopmeiners in het begin van de tweede helft (50.). In de toegevoegde tijd hing Norrington-Davies de bordjes echter weer gelijk (90.+2). Nog geen twee minuten later bracht Weghorst Nederland weer op voorsprong na mooi collectief samenspel (90.+4).

Nederland won zijn eerste wedstrijd met 1-4 tegen België, Wales verloor met 2-1 op het veld van Polen. De Rode Duivels poetsten hun blazoen woensdag op tegen Polen: 6-1. Nederland staat aan de leiding in groep 4 met zes punten, gevolgd door België (3), Polen (3) en Wales (0).

Volledig scherm © ANP

Kane schiet Engeland diep in slot naar gelijkspel tegen Duitsland

Engeland heeft zijn start in deze Nations League toch wat gemist. Na een verliespartij tegen Hongarije moest tegen Duitsland de rug worden gerecht in wat altijd een beladen partij is. Die Mannschaft zette echter meteen na rust het overwicht om in een voorsprong via Hofmann, nadat die in de eerste helft al een doelpunt afgekeurd zag. Engeland maakte een uitgeputte indruk, maar kwam toch nog opzetten in het slot. Met een fenomenale redding hielden Neuer (en ook Pickford) de 1-0 op het bord, tot de bal vijf minuten voor tijd op de stip ging. Harry Kane. 1-1. Alsnog 1 op 6 voor Engeland dus, ook Duitsland moet het doen met maar 2 punten.

Italië neemt de leiding in groep C

De Azzurri hebben op hun beurt dan weer de Hongaren van hun roze wolk gehaald. Italië heeft wat recht te zetten voor eigen publiek in deze Nations League na het mislopen van het WK. Ze begonnen ook sterk. Aan de rust leken de bezoekers de boeken al te mogen sluiten na doelpunten van Barella en Pellegrini. Een owngoal van Mancini gaf de Hongaren nog even hoop, maar niet meer dan dat. Italië komt alleen aan de leiding.

Geen zege voor Frankrijk in Kroatië

Wereldkampioen Frankrijk mocht het nog eens opnemen tegen Kroatië, in 2018 ook de opponent in de WK-finale. Het werd 1-1 in Split.

Adrien Rabiot opende de score na rust na een knappe assist van Wissam Ben Yedder, maar Les Bleus gaven de zege nog weg. In minuut 83 zette de ingevallen Andrej Kramaric immers een strafschop om. Beide ploegen kregen nadien nog goeie kansen om de match alsnog te winnen, maar die werden gemist.

Frankrijk speelde met een experimentele ploeg. Onder anderen Moussa Diaby, Christopher Nkunku en William Saliba stonden in de basis. Sterren Kylian Mbappé en Karim Benzema kwamen niet in actie. Frankrijk was de Nations League begonnen met een nederlaag tegen Denemarken. In eigen huis verloor de wereldkampioen vorige week met 1-2.

Anderhalf uur vertraging door stroomstoring in Oostenrijk, Denen winnen

De wedstrijd tussen Oostenrijk en Denemarken had om 20.45 uur moeten beginnen, maar om 21.30 uur deden de lichtmasten het pas weer. De wedstrijd begon daardoor pas om 22.15 uur.

Om 20 uur vielen de lichten van het Ernst Happelstadion in Wenen uit, terwijl de spelers net wilden beginnen aan hun warming-up. Het duurde daarna lange tijd voor de lichten het weer deden. Terwijl de spelers zich in de catacomben en kleedkamer een beetje warm probeerden te houden, vermaakten de supporters zich uitstekend. Eerst zwaaiden ze lange tijd met de lichtjes op hun smartphones, nadien dansten ze op de muziek die nog te horen was door de luidsprekers.

De Denen wonnen de partij uiteindelijk met 1-2 dankzij een late goal van de ingevallen Jens Stryger Larsen.

Ronaldo scoort twee goals in vier minuten tegen Zwitserland

In het stadion van Sporting Lissabon haalde Portugal zondag het zware geschut boven tegen Zwitserland: 4-0. Het had nochtans anders kunnen uitdraaien, want na amper vijf minuten werd de Zwitserse openingstreffer van Haris Seferovic afgekeurd wegens eerder handspel van Fabian Schär.

Het was het sein voor de Portugezen om wakker te schieten en op het kwartier was daar de openingstreffer van William Carvalho, ex-Cercle Brugge. Nog voor de rust was het over en uit voor de Zwitsers, na twee treffers van Cristiano Ronaldo (35. en 39.). Na de pauze maakte Joao Cancelo er nog 4-0 van, al had de score veel hoger kunnen oplopen.

Een derde treffer van CR7 werd nog afgekeurd wegens buitenspel en in de slotfase ging de bal op de stip, na een fout van Mbabu op Nuno Mendes. De VAR kwam echter tussenbeide en zag dat de overtreding buiten de zestien gebeurd was en zo bleef het 4-0 in het José Alvaladestadion.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Spanje speelt gelijk tegen Tsjechië

Op de tweede speeldag in groep 2 van de A-divisie in de Nations League hebben Tsjechië en Spanje zondagavond een 2-2 gelijkspel afgeleverd. In het SINOBO-stadion in de hoofdstad Praag leek de wereldkampioen van 2010 op een nederlaag af te stevenen, totdat centrale verdediger Inigo Martinez diep in de toegevoegde tijd (90.+3) nog voor de gelijkmaker zorgde.

La Roja stond na 4 minuten reeds in het krijt na een treffer van Jakub Pesek, maar sloeg diep in de blessuretijd van de eerste helft terug met de gelijkmaker van Gavi. Na 66 minuten zette Jan Kuchta de 2-1 op het scorebord en zo leek Tsjechië op een tweede zege op rij af te stevenen in deze Nations League. Martinez besliste daar uiteindelijk anders over.

Na twee speeldagen delen Portugal en Tsjechië de leiding met 4 op 6. Spanje kon deze campagne nog niet winnen en volgt op de derde plaats met 2 punten, Zwitserland is puntenloos laatste en mag zijn Final Four-ambities reeds opbergen.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP