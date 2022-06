NATIONS LEAGUE. Kane schiet Engeland diep in slot naar gelijkspel tegen Duitsland, Italië klopt Hongarije

Buitenlands voetbal Denen woedend om mysterieus gat in veld in Wenen: “Iemands carrière had voorbij kunnen zijn”

De Deense voetballers hebben na de gewonnen uitmatch tegen Oostenrijk in de Nations League (1-2) een mysterieus gat ontdekt in het veld van het Ernst Happel-stadion in Wenen. Op beelden op sociale media is te zien hoe Club Brugge-winger Andreas Skov Olsen in het gat stapt en aan zijn ploegmaats laat zien hoe ver zijn been in het veld verdwijnt.

