NATIONS LEAGUE. Italië en Nederland houden het bij draw - Mbappé schenkt Frankrijk zege - Portugal wint ook zonder Ronaldo

Polen wipt over Nederland en Italië

In groep 1 van de A-divisie van de UEFA Nations League springt Polen na vier speeldagen over Nederland en Italië naar de leiding. Italië en Oranje speelden 1-1 gelijk in Bergamo. Polen haalde het met 3-0 van Bosnië en Herzegovina.

De Italianen, die het zonder de spelers van Napoli moesten stellen vanwege het risico op coronabesmettingen, kwamen in een aangename wedstrijd op voorsprong via Lorenzo Pellegrini na een prachtige pas van Barella. Oranje, met Frank de Boer op zoek naar zijn eerste overwinning als bondscoach, kwam verdiend langszij via Manchester United-middenvelder Donny Van De Beek. Ondanks goeie kansen langs beide kanten van onder anderen Wijnaldum, Memphis en Chiesa werd er in de tweede helft niet meer gescoord.

Polen won overtuigend met 3-0 van Bosnië en Herzegovina. Het is geen verrassing dat Robert Lewandowski twee doelpunten voor zijn rekening nam. Linetty, op aangeven van Lewandowski, scoorde de 2-0 net voor rust. In de stand heeft Polen nu 7 punten, ééntje meer dan de Italianen en twee meer dan Nederland.

Denemarken klopt tienkoppig Engeland

Denemarken heeft een 0-1-zege geboekt tegen Engeland op de vierde speeldag in groep 2 van de A-divisie in de Nations League. De Rode Duivels, die de 2-1-nederlaag tegen de Engelsen doorspoelden met een 1-2-overwinning bij IJsland, nemen zo de leidersplaats over van de Three Lions.

Op Wembley werd Engeland al na 31 minuten tot tien man gereduceerd, na een tweede gele kaart voor Harry Maguire. Vier minuten later wees ref Jesús Gil Manzano naar de strafschopstip, na een overtreding van Kyle Walker op Thomas Delaney. Christian Eriksen trapte de Denen op voorsprong en vierde zo zijn 100ste cap. Na de pauze concentreerde Denemarken zich op het verdedigen van de krappe voorsprong, uiteindelijk met succes. Bij Denemarken mocht Joakim Maehle (Genk) bij de rust invallen. Engeland, dat in Kopenhagen op 0-0 bleef steken tegen de Denen, verliest zijn koppositie in groep 2 aan België. De Rode Duivels leiden met negen punten. Denemarken en Engeland volgen met zeven punten. IJsland kon nog geen punten sprokkelen. Op 15 november ontvangen de Rode Duivels Engeland, Denemarken speelt dan gastheer voor IJsland.

Frankrijk dankt Mbappé

In groep 3 van de A-divisie won wereldkampioen Frankrijk met 1-2 dankzij een treffer van PSG-spits Kylian Mbappé. Frankrijk kwam snel op voorsprong via Antoine Griezmann, Nikola Vlasic maakte in de tweede helft de gelijkmaker. Pas in de 79ste minuut kon Mbappé de 2-1-overwinning uit de brand slepen voor coach Deschamps.

In dezelfde groep versloeg Portugal gemakkelijk Zweden zonder sterspeler Cristano Ronaldo, die positief testte op het coronavirus. Bernardo Silva opende de score. José Diogo maakte twee doelpunten. 3-0 was de eindstand. In groep 3 staan Frankrijk en Portugal samen met 10 punten aan de leiding na vier speeldagen.

