Nations League in gevaar? Premier League adviseert clubs om Deense internationals niet vrij te geven

Nations LeagueDe eerste Nations League-interland dreigt te sneuvelen door de COVID-crisis: Engeland -IJsland in de groep van de Rode Duivels. England heeft immers strengere regels ingevoerd voor mensen die vanuit Denemarken het land binnen reizen, na een coronauitbraak in een nertsenkwekerij. Voor voetballers wordt voorlopig geen uitzondering gemaakt. De Premier League adviseert clubs hun Deense spelers niet vrij te geven.

Tottenham fluistert in dat het middenvelder Pierre Hojbjerg niet af laat reizen naar Denemarken, op advies van de Premier League. De Engelse regering heeft een reisverbod ingelast voor alle vluchten uit Denemarken na een uitbraak van een gemuteerde COVID-variant in een nertsenkwekerij in het land. Ook voetballers, die een gunstregime genoten wegens de veelvuldige testen, zullen er niet aan ontsnappen. Ze zullen in quarantaine moeten. Tot afgrijzen van hum werkgevers.

Tottenham is de eerste club die pro-actief stappen zet. Hojbjerg mag in principe wel naar België voor de interland tegen de Rode Duivels, maar het is de vraag hoe het dan met de bubbels zit. De club wacht op meer richtlijnen.

Sowieso komt de interland Engeland-IJsland van 18 november in het gedrang. De IJslanders spelen eerst in Denemarken, maar raken dus voorlopig Engeland niet binnen. De bal ligt nu in het kamp van UEFA. De Britse autoriteiten staan in contact met de Engelse FA, maar de regels zal tot eind volgende week niet worden aangepast.

Hojbjerg is niet de enige Deense international in Engelse loondienst. Kasper Schmeichel (Leicester), Andreas Christensen (Chelsea) en Jannick Vestergaard (Southampton) zullen met eenzelfde probleem worden geconfronteerd.

Denemarken speelt binnen 10 dagen tegen Rode Duivels in de Nations League.

