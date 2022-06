NATIONS LEAGUE. Frankrijk de boot in tegen Denemarken maar blessure Mbappé zorgt voor meeste kopzorgen - Engeland onderuit bij Hongarije

Nations LeagueOok in andere groepen is de Nations League op gang getrapt. Frankrijk ging meteen in eigen huis onderuit tegen Denemarken. Wat het allemaal nog erger maakte: Didier Deschamps zag Raphaël Varane maar vooral ook Kylian Mbappé uitvallen. Ralf Rangnick beleefde een droomdebuut bij Oostenrijk door met 0-3 te gaan winnen in Kroatië.

Frankrijk-Denemarken: 1-2

In groep A van de Nations League is regerend wereldkampioen en huidig Nations League-houder Frankrijk vrijdagavond in zijn opener tegen Denemarken tegen een nederlaag aangelopen in het Stade de France. De partij eindigde op 1-2.

Halfweg had nog geen van beide ploegen de weg naar de netten gevonden. Tot overmaat van ramp moesten Les Bleus zonder goudhaantje Kylian Mbappé verder na de rust. Hij bleef in de kleedkamer met een blessure aan de linkerknie.

Christopher Nkunku, de vervanger van Mbappé, leverde wel de assist voor de openingsgoal van de onvermijdelijke Karim Benzema (51.). Toch volstond dat ene doelpunt niet voor de overwinning: invaller Andreas Cornelius (68.) stelde eerst gelijk voor de bezoekers, waar Bruggeling Andreas Skov Olsen 84 minuten deel uitmaakte van het elftal. In de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd sloeg Cornelius (89.) met zijn tweede treffer van de avond de gastheer compleet met verstomming. De assist kwam op naam van voormalig Genk-speler Joakim Maehle.

Mbappé én Varane out voor Kroatië

Nog meer dan de nederlaag waren het vooral de blessures die de Fransen zorgen baarden. Mbappé onderging vandaag enkele onderzoeken en die wezen uit dat het Franse goudhaantje de wedstrijd van maandag tegen vicewereldkampioen Kroatië moet missen. De blessure is wel niet van die aard dat de aanvaller van PSG de groep verlaat. Er is dus hoop dat hij in de daaropvolgende Nations League-matchen wel nog kan ingezet worden.

Minder goed nieuws voor Raphaël Varane. Ook de verdediger van Manchester United werd gisteren geblesseerd naar de kant gehaald. Hij liep een klein scheurtje op in de linkerhamstring en moet zo forfait geven voor het hele interlandluik. Liverpool-verdediger Ibrahima Konaté werd intussen al opgeroepen als vervanger.

Engeland verliest bij Hongarije

In groep A3 heeft Engeland zaterdagavond een verrassende nederlaag geleden op het veld van Hongarije. Leipzig-speler Dominik Szoboszlai zorgde na iets meer dan een uur vanop de stip voor het enige doelpunt van de match. Voor de Engelsen was het de eerste nederlaag sinds 15 november 2020, toen ze ook in de Nations League verloren van... België.

Kroatië-Oostenrijk: 0-3

In de andere confrontatie in de poule beleefde Ralf Rangnick een droomdebuut bij Oostenrijk op het veld van vicewereldkampioen Kroatië (0-3). Marko Arnautovic (41.) brak op enkele minuten van het rustsignaal de ban, Michael Gregoritsch (54.) en Marcel Sabitzer (57.) diepten verder uit.

Andere wedstrijden

Kazachstan-Azerbeidzjan: 2-0

Wit-Rusland-Slowakije: 0-1

Letland-Andorra: 3-0

Liechtenstein-Moldavië: 0-2