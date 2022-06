NATIONS LEAGUE. Blessure Mbappé overschaduwt verlies Frankrijk, Rangnick beleeft knaldebuut bij Oostenrijk

Rode Duivels Eden Hazard over toekomst bij Rode Duivels: “Of ik doorga na Qatar? Ik weet het echt nog niet”

Eden Hazard (31) praatte vrijuit over verleden, heden en toekomst — de twee jaren miserie hopelijk snel vergeten. “Ik moet het vertrouwen terugvinden. In mezelf, in mijn lichaam, in mijn bewegingen.”

31 mei