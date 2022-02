Nainggolan mist Italië en vindt dat het ‘money time’ is voor Duivels: “Als het niet gebeurt in Qatar, dan zal het niet meer gebeuren”

VoetbalDe liefde is voor altijd. In een interview met de Italiaanse krant ‘La Repubblica’ zegt Radja Nainggolan dat hij Italië mist. Het land, zijn vrienden, de restaurants. ‘Il Ninja' heeft het daarnaast over zijn veelbesproken levensstijl, zijn mislukt avontuur bij Inter en... de Rode Duivels.

Nainggolan trok als tiener naar Italië en keerde afgelopen zomer door de grote poort terug naar België. Naar ‘zijn’ Antwerpen. Maar hij volgt de Serie A nog op de voet. “Kleinere ploegen durven daar meer, omdat ze weten dat er altijd iets te rapen valt", aldus Nainggolan. “Zelfs op San Siro, waar in mijn tijd spelers als Pirlo, Seedorf of Thiago Silva rondliepen. Als je daar dan drie keer ging scoren, vertrok je met een grote smile op je gezicht.”

Nainggolan gaat iets dieper in op AS Roma, de ploeg waar hij z'n beste tijd kende in Italië. José Mourinho vindt hij de juiste man op de juiste plek. “Zijn spelers vertellen me dat hij de gave heeft om je volledig voor zich te winnen, gewoon door te praten. Hij zegt altijd waar het op staat. Dat kan hard zijn, te hard voor sommige spelers. Maar bij mij werkt dat. Ik vind dat Roma goeie spelers heeft, maar ze missen echte leiders.”

Twijfel

Aan Inter heeft de middenvelder minder goeie herinneringen. “Het begon daar eigenlijk al slecht. Ik zei dat ik blij was dat ik er was, maar dat ik het ook jammer vond dat ik Rome moest verlaten. Ik was gewoon eerlijk, maar dat werd niet geapprecieerd. Nadat ik een penalty miste tegen Lazio in de beker, begonnen de fans me uit te fluiten. Ik begon te twijfelen. Als ik vertrouwen had gehad, had ik mijn rol kunnen spelen bij Inter.”

Volledig scherm Radja Nainggolan. © Photo News

Maar Antonio Conte was geen believer, zegt Nainggolan. “Conte is een geweldige coach, maar ik kreeg geen kansen van hem. Nochtans had hij me in 2016 ook naar Chelsea proberen te halen. “Ik wil op een bepaalde manier spelen en daarvoor heb ik je nodig”, zei hij. Maar het loon dat ik bij Chelsea kon verdienen was niet genoeg om Rome achter te laten. Ik mis het Italiaanse leven ook wel op dit moment. Het land, mijn vrienden, de restaurants.”

Quote Iemand die graag een glas drinkt, een sigaretje rookt of af en toe eens te laat komt doet in mijn ogen geen verkeerde dingen. Daarom verstopte ik me ook niet. Radja Nainggolan

Vooral in de Italiaanse hoofdstad werd Nainggolans losse levensstijl ook geaccepteerd - of met de mantel der liefde bedekt. “Iemand die graag een glas drinkt, een sigaretje rookt of af en toe eens te laat komt doet in mijn ogen geen verkeerde dingen. Daarom verstopte ik me ook niet. Ik ging uit, trok naar discotheken. Anderen dronken waarschijnlijk veel meer dan ik, maar deden dat thuis. Dan weet niemand ervan.”

Z'n reputatie kostte Nainggolan ook zijn carrière bij de Rode Duivels, vindt hij. “Ik heb daar al genoeg over gezegd nadat ik naast de selectie voor het WK van 2018 viel. Weet je, de mentaliteit is daar anders. Ze geloven vaak wat er over iemand gezegd wordt, zonder dat ze die persoon misschien écht kennen. Of Qatar hun laatste kans wordt op een prijs? Als het daar niet gebeurt, dan zal het niet meer gebeuren denk ik. Op het EK was Italië op papier minder sterk, maar als geheel waren zij beter. En dat is de basis van voetbal.”

Volledig scherm © Photo News

